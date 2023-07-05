الكيلاني تبحث احتياجات دار البراعم للفنون

القاهرة - بوابة الوسط

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء أبوبكر الكيلاني، أعضاء اللجنة التسييرية لدار البراعم للفنون التابعة للوزارة، وذلك لبحث سير العمل واحتياجات الدار بعد اعتماد هيكلها الوظيفي.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن لقاء الكيلاني مع اللجنة التسييرية لدار الفنون تناول سير العمل داخل الدار ومعالجة أوضاع العاملين بها بعد اعتماد الهيكل الإداري والملاك الوظيفي للدار.

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وأضافت أن اللقاء الذي عُقِد يوم الإثنين الماضي بديوان وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس جرى خلاله مناقشة الاستعداد للموسم المقبل وتوفير كافة الاحتياجات المتعلقة بسير العملية التعليمية لدار البراعم للفنون.

لقاء الكيلاني مع اللجنة التسييرية لدار البراعم للفنون. (وزارة الشؤون الاجتماعية)