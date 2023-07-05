التحفظ على مخازن شركة الأعمال الكهربائية في الكريمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تحفُّظ دوريات تابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية على مخازن الشركة العامة للأعمال الكهربائية في منطقة الكريمية.

جاء ذلك بناء على تعليمات مكتب النائب العام، بشأن التحقيق في بلاغ مدير شؤون مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بشأن نقل الشركة محتويات في المخازن إلى مكان مجهول، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى تنفيذ عملية التحفظ رفقة مهندسين تابعين لشركة الكهرباء، حيث اتُخِذت الإجراءات القانونية بخصوص الواقعة.

رجال الأمن في محيط مخازن شركة الأعمال الكهربائية بالكريمية، 4 يوليو 2023، (الداخلية)

رجال الأمن في محيط مخازن شركة الأعمال الكهربائية بالكريمية، 4 يوليو 2023، (الداخلية)