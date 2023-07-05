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السوق الرسمية: انخفاض اليورو مقابل الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 11:11 صباحا
السوق الرسمية: انخفاض اليورو مقابل الدينار
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انخفض سعر العملة الأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقابل 5.24 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما ثبت سعر الدولار عند 4.81 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار أمس.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.18 دينار، واليوان الصيني عند 0.66 دينار.

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