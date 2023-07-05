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«ذا غارديان»: التهديد بوقف إنتاج النفط في ليبيا سيؤثر على أسواق الطاقة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 05 يوليو 2023, 10:28 صباحا
«ذا غارديان»: التهديد بوقف إنتاج النفط في ليبيا سيؤثر على أسواق الطاقة العالمية
منشآت حقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: رويترز)
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قالت جريدة «ذا غارديان» البريطانية إن تنامي المخاوف بشأن إغلاق محتمل للإنتاج النفطي في ليبيا سيكون له تداعيات على أسواق الطاقة العالمية.

وأشارت، في تقرير أمس الثلاثاء، إلى «تهديد السياسيين في الشرق بوضع العائدات النفطية تحت الرقابة القضائية لمنع وصولها إلى المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، بزعم أن المصرف يوزع الجزء الأكبر من العائدات على الحكومة في طرابلس، رغم تركز حقول الإنتاج في الشرق».

وأضافت الجريدة البريطانية أن هناك «شائعات تفيد بأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة يستعد لتقديم استقالته بسبب الضغوط السياسية»، لكنها رأت أن قدارة «يبدو على استعداد للبقاء في منصبه ومحاولة التوسط» بين قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

في حين حث السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأطراف الفاعلة على الحفاظ على تدفق الإنتاج النفطي، قائلا: «ندعو القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة لإدارة العائدات النفطية للتعامل مع المظالم المتعلقة بتوزيع العائدات وضمان الشفافية...».

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حفتر يطالب بلجنة مالية لتوزيع العائدات النفطية
وخلال كلمة ألقاها، الإثنين، طالب حفتر بلجنة مالية عليا لإدارة العائدات النفطية، مشيرا إلى أن بيانات المصرف المركزي تكشف أن الاعتمادات المستندية للعام 2022 بلغت عشرة مليارات دولار، جرى توزيعها بين 1646 شركة خاصة، كان نصيب المنطقة الشرقية منها 7% فقط، و2% للمنطقة الجنوبية.

كما تطرق إلى تقارير المحاسبة، التي أظهرت «تلاعب صادم»، على حد تعبيره، بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار جرى توزيعها من دون أي استفادة للشعب، مضيفا أن الأموال العامة لا تزال مهدرة على أساس يومي.

ولفت قائد قوات القيادة العامة كذلك إلى أن الإنفاق الحكومة بلغ 122 مليار دينار بالعام 2022، فيما بلغت العائدات النفطية 135 مليار دينار، وتحتل ليبيا المرتبة 172 من أصل 179 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

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