«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل طرابلس صباحا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل طرابلس صباحا بسبب ظهور شبورة مائية.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة، تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة بسبب ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على ساحل طرابلس.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.
• الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء الغد على الساحل من درنة إلى طبرق.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
تعليقات