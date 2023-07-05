«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل طرابلس صباحا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل طرابلس صباحا بسبب ظهور شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة، تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة بسبب ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على ساحل طرابلس.