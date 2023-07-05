حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 5 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس دون تغير على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة من يوم الجمعة المقبل على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون متغيرة الاتجاه على الدواخل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا، وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل وتسجل ارتفاعا بداية من يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 28 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.