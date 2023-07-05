احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أنقذ أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري في مدينة بنغازي طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة احتجزه ذووه في غرفة من الصفيح دون رعاية.

ووردت معلومات إلى المركز حول الموضوع، واتضح بالتحريات أن الطفل يعاني منذ مدة من قسوة ذويه الذين قيدوا حريته في الغرفة، ويطعمونه من فتحة تحت الباب الفولاذي لها، وتركوه بداخلها عاريا، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتمكن رجال التحريات من الوصول إلى الطفل ونقله إلى مستشفى الأطفال لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المسؤولين عن تلك الواقعة.