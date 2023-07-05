شاهد في «وسط الخبر»: لجنة الموارد المالية.. باب للعدالة أم بوابة للفساد؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على تصريحات قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، التي طالب فيها بتشكل «لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات».

وخلال لقائه قيادات أمنية في مدينة بنغازي، اتهم حفتر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بارتكاب «جرائم بشأن الاعتمادات المستندية»، بالإضافة إلى «العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة».

- (فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات

وفي حين تثير قضية إدارة الموارد النفطية جدلاً بين الأطراف السياسية في البلاد، وسط تهديدات بإيقاف النفط، فإن مقترح حفتر الذي أعلنه أمس الإثنين يطرح عدة تساؤلات حول ماهية تلك اللجنة وكيفية تشكيلها والآليات التي من المفترض أن تتبعها لتوزيع الموارد المالية، وهل تكون بابًا للعدالة أو بوابة للفساد؟

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة صلاح البكوش، والأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي.

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