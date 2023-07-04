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شاهد «اقتصاد بلس»: انخفاض إنتاج ليبيا من الحبوب وسط مطالب بدعم الزراعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 08:30 مساء
شاهد «اقتصاد بلس»: انخفاض إنتاج ليبيا من الحبوب وسط مطالب بدعم الزراعة
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv) الثلاثاء 4 يوليو 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على التصريحات الصحفية لرئيس اتحاد الفلاحين، أحمد بوهلالة، الذي قال إن إنتاج ليبيا من الحبوب تراجع إلى مستويات قياسية هذا العام، موضحا أن الإنتاج ضئيل للغاية بسبب توقف الدعم عن الزراعة، وارتفاع تكلفة الأسمدة والمدخلات الزراعية، إضافة إلى مشاكل التسويق التي تسببت في عزوف عدد من المزارعين عن زراعة الحبوب.

حفتر: جرائم مصرف ليبيا المركزي في طرابلس «حدث ولا حرج»
كما أشار البرنامج إلى تصريحات قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، التي اعتبر فيها أن «جرائم» مصرف ليبيا المركزي في طرابلس «حدث ولا حرج»، متهما المصرف بـ«ارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية»، إضافة إلى إعلانه أرقاما صادمة تتعلق بإنفاق الحكومة البالغ 122 مليار دينار في حين بلغت الإيرادات النفطية 135 مليار دينار.

الدبيبة: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من العائدات النفطية
وفي جزء آخر من الحلقة، تطرقت المناقشة إلى تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، أمس الإثنين، أن «حكومة الوحدة الوطنية تولي أهمية لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي»، وأن «أولوية الحكومة تمكين المواطنين في جميع مناطق البلاد من الاستفادة من العائدات النفطية»، بحسب بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة على «فيسبوك».

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