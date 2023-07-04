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الكبير وبن قدارة يبحثان دعم جهود زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 05:29 مساء
الكبير وبن قدارة يبحثان دعم جهود زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره
لقاء الكبير وبن قدارة، الثلاثاء 7 أبريل 2023. (مصرف ليبيا المركزي)
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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الثلاثاء، دعم جهود المؤسسة للمساهمة في زيادة إنتاج النفط والغاز.

ويأتي لقاء الكبير وبن قدارة الذي عقد بمكتب محافظ المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، في إطار التواصل المستمر لدعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط للمساهمة في زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره وفق ما نشره المصرف عبر صفحته على «فيسبوك».

وأمس الإثنين، أطلع بن قدارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التنفيذية لخطة تطوير القطاع وفق الميزانية المحددة.

عودة الجدل حول الإيرادات النفطية
وعادت خلال الأيام الأخيرة قضية توزيع الإيرادات النفطية إلى صدارة المشهد العام في ليبيا، بعد إخفاق الأطراف السياسية في الوصول إلى توافق بشأن العملية الانتخابية، بعدما هددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بإيقاف الإنتاج بالقوة القاهرة باللجوء للقضاء، ما لم يجر النظر في هذه القضية.

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وطالب المشير خليفة حفتر بضرورة تشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات كافة، خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تنجز أعمالها قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، محذرا من أن الليبيين سيكونون في الموعد إذا لم تنجز اللجنة المقترحة أعمالها خلال المهلة المعلنة.

اتفاق بشأن عدالة توزيع الإيرادات النفطية
ودعا نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني إلى «التفكير بجدية في كيفية الوصول إلى اتفاق بشأن عدالة توزيع الثروة والدخل»، مشيرا إلى أن الملف أصبح مهما «نتيجة احتكار قوى سياسية واقتصادية الموارد»، مما جعل مدن ومناطق وطبقات اجتماعية مهمشة سياسيا واقتصاديا، والتي قد تضطر بمرور الوقت إلى «التعبير عن إرادتها ومصالحها خارج الإطار القانوني والمجتمعي».

وأعلن القطراني، في بيان اليوم الثلاثاء، ترحيب الحكومة المكلفة من مجلس النواب بما صرح به المشير خليفة حفتر حول توزيع الثروة، و«إعطاء كل منطقة ومدينة ليبية ما تستحقه، وتوزيع المنافع المادية في المجتمع، وتحقيق أكبر قدر من المساواة في توزيع الثروات في مجتمع ديمقراطي، وتوفير متساوٍ للاحتياجات الأساسية».

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