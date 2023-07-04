لجنة إعادة الحياة لمدينة مرزق تبحث عوائق عمل المجلس التسييري وعودة النازحين

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة إعادة الحياة لمدينة مرزق المكلفة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اجتماعا تطرقت فيه «إلى مختلف القضايا التي تهم المنطقة وكيفية تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام عمل المجلس التسييري وعملية عودة النازحين» وفق ما نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد بديوان المجلس التسييري لبلدية مرزق وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير عضو لجنة إعادة الحياة لمدينة مرزق إبراهيم كشيرة، ورئيس المجلس التسييري وعضو لجنة إعادة الحياة لمدينة مرزق، ومستشار رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومدير أمن مرزق العميد محمد موليا، بالإضافة إلى مشاركة كل من رئيس اللجنة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، وعضو اللجنة الدكتور الطاهر الباعور عبر تقنية «زووم».

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وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتنمية المكانية بالأطراف وعودة الحياة بمدينة مرزق. وقال المجلس التسييري لبلدية مرزق عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عُقد أمس الإثنين جرى خلاله استعراض أعمال لجنة إعادة الحياة لمدينة مرزق ومناقشة الحلول والتعثرات التي تواجهها بلدية مرزق ومناقشة أولويات برامج عودة الحياة.

اجتماع لجنة إعادة الحياة لمدينة مرزق، الإثنين 3 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

اجتماع لجنة إعادة الحياة لمدينة مرزق، الإثنين 3 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)