الإدارة العادلة للموارد محور مشاورات المشري وشكشك

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مسألة «الإدارة العادلة للموارد».

وتطرق اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس، إلى دور الديوان في الحد من الفساد، وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة، وفق بيان مقتضب صادر عن الديوان.

وبحث شكشك والمشري خلال اللقاء كذلك «أعمال ديوان المحاسبة الرقابية، والتحديات التي يواجهها وطريقة التعامل معها».

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المشري يطالب بالتعامل مع عبدالله محمد قادربوه بصفته رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية

وأمس الإثنين، طالب خالد المشري بوقف التعامل مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي في طرابلس سليمان الشنطي، والتعامل مع «عبدالله محمد قادربوه بصفته رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية دون غيره».

جاءت مطالبة المشري في رسالة وجهها إلى كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المحكمة العليا والنائب العام، الصادرة بتاريخ 2 يوليو الجاري، جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين.