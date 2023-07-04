ضبط سائق حافلة نقل جماعي لـ«تهوره» على الطريق السريع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، ضبط سائق حافلة للنقل الجماعي كان يقود بطريقة متهورة على الطريق السريع.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق «أفيكو» يقود بتهور على الطريق السريع، ورفض إشارة رجل المرور بالتوقف على جانب الطريق، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

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وأوضحت المديرية أنه تبين خلال ضبط دوريات مرور طرابلس للسائق أن السيارة دون وثائق وأنه يقود دون رخصة قيادة، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.