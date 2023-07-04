لا إصابات بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الفترة من 26 يونيو الماضي حتى الثاني من يوليو الجاري.

وتسلم المركز 28 عينة، للكشف عن الفيروس، وجاءت نتائج جميعها سلبية، بينما تعافت حالتان، ولم تسجل أي وفيات خلال الأسبوع المذكور، حسب التحديث الأسبوعي الصادر عن المركز.

507 آلاف و264 إصابة منذ بدء انتشار الفيروس

بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا نحو 507 آلاف و264 حالة، بينها 6437 وفاة، و500 ألف و829 حالة شفاء.

وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات، أودت جائحة «كورونا» بأرواح «20 مليون شخص على الأقل»، وأثارت فوضى اقتصادية وعمقت انعدام المساواة. وفي الخامس من مايو، قالت منظمة الصحة العالمية إن «كورونا» لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.