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اللافي يبحث مع وزير خارجية الكونغو المراحل الأخيرة لتشكيل لجنة إعداد مؤتمر المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 01:18 مساء
اللافي يبحث مع وزير خارجية الكونغو المراحل الأخيرة لتشكيل لجنة إعداد مؤتمر المصالحة
لقاء اللافي مع وزير خارجية الكونغو، 4 يوليو 2023، (المجلس الرئاسي)
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بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو المراحل الأخيرة لتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر الجامع الخاص بالمصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء بين اللافي وجاكوسو الذي يرأس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي، ورافقه مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسن اللباد، حسب بيان المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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واستعرض اللقاء الخطوات العملية لعقد المؤتمر، وآخر التطورات في مشروع المصالحة الوطنية، ووضع المقترحات التي تضمن حسن تنظيم هذا الحدث الوطني، وتهيئة أسباب النجاح له من خلال تأكيد مشاركة كل الأطراف دون إقصاء.

وسلّم اللباد رسالة خطية إلى اللافي من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

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