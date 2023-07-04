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وزارة الطاقة الأميركية: مبيعات ليبيا من النفط 12 مليار دولار خلال 5 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 01:01 مساء
وزارة الطاقة الأميركية: مبيعات ليبيا من النفط 12 مليار دولار خلال 5 أشهر
منشآت نفطية في حقل الشرارة، (أرشيفية: رويترز)
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كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مبيعات ليبيا من النفط خلال خمسة أشهر من العام الجاري بلغت 12 مليار دولار.

وتقدر إجمالي العائدات النفطية لـ13 دولة عضو في منظمة «أوبك»، بما فيها ليبيا، 293 مليار دولار خلال الفترة الزمنية نفسها، وفق التقرير الأخير للإدارة التابعة لوزارة الطاقة.

وسجلت السعودية أعلى دخل نفطي بين دول المنظمة بـ101 مليار دولار، وجاء في المركز الثاني كل من العراق والإمارات بـ41 مليار دولار، ثم الكويت بـ32 مليار دولار.

وبلغت عائدات الجزائر 12 مليار دولار، وأنغولا 13 مليار دولار، والكونغو 3 مليارات دولار، وفنزويلا 4 مليارات دولار، والجابون ملياري دولار، وغينيا الاستوائية مليار دولار.

ليبيا صدرت نفط إلى أميركا بأكثر من 5 ملايين برميل خلال 3 أشهر
في يونيو الماضي، نشرت الإدارة بيانات رسمية كشفت أن ليبيا صدّرت للولايات المتحدة 1.860 مليون برميل من النفط الخام ومختلف المشتقات النفطية خلال شهر يناير، و1.571 مليون برميل في شهر فبراير، و1.740 ألف برميل خلال شهر مارس من السنة الجارية.

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وتعكس هذه الأرقام حاجة الولايات المتحدة للنفط الليبي، وإن كان ليس بمقدار العراق والسعودية التي تخطت صادراتهما 11 و14 مليون برميل على الترتيب خلال شهر مارس فقط، علما بأن الصادرات الليبية في العام 2022 بأكمله قدرت بـ28.7 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته.

وبيّنت الأرقام المنشورة على موقع الهيئة الأمريكية أن العام 2021 كان الأكبر من حيث حجم الصادرات الليبية التي تجاوزت 33 مليون برميل، بينما كانت منخفضة بنحو 3.1 مليون برميل يوميا العام 2020 بسبب تداعيات الأزمة الوبائية والحرب في ليبيا، وما تبعهما من إغلاق آبار المحروقات وموانيها.

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