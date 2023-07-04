ارتفاع هامشي للدولار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

شهد سعر صرف الدولار أمام الدينار ارتفاعا هامشيا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في السوق الرسمية، مسجلا 4.81 دينار، مقابل 4.80 دينار المسجل في 26 يونيو الماضي.

بينما ثبت سعر اليورو والجنيه الإسترليني عند 4.81 دينار و6.11 دينار على التوالي، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار. واستقر سعر الليرة التركية عند 0.18 دينار، واليوان الصيني عند 0.66 دينار.