بعد تلقيها شكاوي.. «التعليم» تصدر تعميما بشأن توزيع الطلاب على الفصول

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعميما بشأن توزيع الطلاب على الفصول الدراسية، لتلبية الجوانب التربوية والنفسية لهم.

جاء ذلك بعد تلقيها شكاوى من أولياء أمور وطلاب بشأن «التقسيم غير العادل»، خصوصا في مرحلة التعليم الأساسي، حسب التعميم الموجه إلى مراقبي الوزارة، والمنشور على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

توصيات التعميم

أوضح التعميم أن كل فصل دراسي يشتمل على عدد من التلاميذ حسب تقدير نجاحهم «ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول - طلاب معيدين»، ووفق النسبة العددية لكل تقدير، مع توزيع الطلاب المتميزين والموهوبين في الأنشطة المدرسية على الفصول.

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وأوصى بدمج الطلاب الذين لديهم صعوبات في التعلم ومشكلات انفعالية أو سلوكية مع باقي التلاميذ، وإعطاء الفرصة للتغيير من فصل دراسي إلى آخر تحت إشراف مكتب الخدمة الاجتماعية عن طريق التبادل، مع الحرص ألا يؤثر ذلك على مستوى الفصول الدراسية والعدد فيها.

كما دعا التعميم إلى فصل التلاميذ الذكور عن الإناث في فصول مستقلة داخل المدرسة وفق نسب عددية متساوية.