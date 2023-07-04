«الأرصاد»: ضباب خفيف الليلة على الساحل من زوارة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ظهور ضباب خفيف الليلة على الساحل من زوارة إلى مصراتة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، تتحول غدا إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 5 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب ظهور ضباب خفيف الليلة وفى الصباح الباكر، خاصة على الساحل من زوارة إلى مصراتة.