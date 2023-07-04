عون يرحب بتمديد السعودية خفض إنتاجها من النفط: خطوة إيجابية لتوازن السوق

القاهرة - بوابة الوسط

رحب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون بقرار السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميا.

وأكد عون، في بيان أمس الإثنين، أن القرار خطوة إيجابية لتوازن السوق بين المنتجين والمستهلكين العالميين، وأيضا للاقتصاد العالمي في العموم، حسب ما جاء على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

السعودية تمدد تخفيض الإنتاج

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة أن السعودية ستمدد خفض الإنتاج، الذي بدأت تطبيقه في شهر يوليو الجاري، لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده؛ لـ«تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك بلس»، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها».

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بذلك، سيصل إنتاج المملكة في شهر أغسطس المقبل لنحو 9 ملايين برميل يوميا.، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض يضاف إلى خفض طوعي آخر أعلنته المملكة في أبريل الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.