حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 4 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق الشمال لأجواء صيفية معتدلة، مع رطوبة عالية نسبيا على الساحل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، وتتكاثر اليوم على مناطق جنوب الجبل والقريات، تصحبها خلايا رعدية، مع ظهور ضباب خفيف آخر الليل على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول غدا إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، مع رطوبة عالية نسبيا، وتتراوح على مناطق الدواخل بين 34 و37 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتنشط أحيانا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 28 و30 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا علي المناطق الساحلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، وتتكاثر اليوم على غدامس والحمادة وشمال سبها والجفرة، تصحبها خلايا رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و45 درجة مئوية.