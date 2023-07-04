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ضبط وافد محكوم عليه بالسجن 9 سنوات في بنغازي على ذمة قضايا مخدرات وسرقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 08:29 صباحا
ضبط وافد محكوم عليه بالسجن 9 سنوات في بنغازي على ذمة قضايا مخدرات وسرقة
وافد مطلوب على ذمة قضايا في بنغازي، 3 يوليو 2023، (أمن بنغازي)
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ضبط مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي وافدا سوريا محكوما عليه غيابيا بالسجن تسع سنوات على ذمة قضايا اتجار في المخدرات وتعاطي وسرقة.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات لأعضاء التحريات في المركز عن وجود الوافد في منطقة بوعطني، وجرت مراقبة المنزل الذي يتردد عليه، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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واتضح أن المنزل وكر لتعاطي المخدرات، وجرى إيقاف المتهم في كمين، واعترف بهروبه من مؤسسة الإصلاح والتأهيل. كما أقر بارتكابه واقعتي سرقة وتعاطي المخدرات، فأحيل إلى الشرطة القضائية من حيث الاختصاص.

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