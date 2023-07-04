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شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش ملف تعدين العملات الرقمية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 12:20 صباحا
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش ملف تعدين العملات الرقمية في ليبيا
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 3 يوليو 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على ملف تعدين العملات الرقمية في ليبيا، على خلفية اكتشاف عدة مواقع تُستخدم لممارسة تعدين العملات المشفرة في مدينتي طرابلس ومصراتة، رغم الحظر الذي يفرضه مصرف ليبيا المركزي منذ العام 2018 على الاستثمار في تلك العملات.

وفي يوليو من العام الماضي، تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عن انتشار عمليات تعدين البتكوين في ليبيا، التي تعتبر – بحسب قوله - من أوائل الدول على مستوى العالم التي يجرى على أرضها تلك العمليات، بسبب أن «الطاقة ببلاش»، وفق تعبيره.

وبخلاف السبب الذي ذكره الدبيبة باعتبار أن عمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، فإن وقائع تعدين العملات المشفرة (بتكوين ومثيلاتها) مؤخرًا أثار الكثير من الأسئلة حول الأسباب وراء حظر هذه العمليات، وهل تساهم في الحفاظ على المال العام، وحماية البلاد من غسيل الأموال، أمّ يمكن تقنين هذه الصناعة وفق ضوابط وتراخيص وأوعية ضريبية.

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: المدون التقني أمين صالح، وصلاح الدين الشتوي المستشار في أمن المعلومات، والخبير في مجال العملات الرقمية عمران الشائبي.

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