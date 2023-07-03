أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الإثنين 3 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

لم يطرأ تغيير ملحوظ على سعر صرف أغلب العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.175 دينار مقارنة بـ5.165 دينار أمس الأحد، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».

وبلغ متوسط سعر اليورو 5.58 دينار، والجنيه الإسترليني 6.50 دينار، وهو السعر نفسه المسجل أمس.

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ولم يختلف سعر الدينار التونسي عن مستوى 1.64 دينار المسجل أمس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي استقرت عند 0.24 دينار.