المشري يطالب بالتعامل مع عبدالله محمد قادربوه بصفته رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بوقف التعامل مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي في طرابلس سليمان الشنطي، والتعامل مع «عبدالله محمد قادربوه بصفته رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية دون غيره».

جاءت مطالبة المشري في رسالة وجهها إلى كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المحكمة العليا والنائب العام، الصادرة بتاريخ 2 يوليو الجاري، جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين.

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وذكّر المشري المعنيين في رسالته بقرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021، بشأن تكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبالحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس رقم (2021/1176م)، مؤكدا أنه «حكم باتّ وقطعي وواجب التنفيذ بصحة تولي عبدالله محمد قادربوه، منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية كونه صاحب الصفة، وانتفائها عن شاغلها حاليا منذ صدور الحكم» سالف الذكر.

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يأتي ذلك، بعد أسبوع من تصويت مجلس النواب «بالإجماع على اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية»، وذلك خلال «جلسة رسمية مغلقة» عقدت، الإثنين الماضي، في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

ويعد منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية من المناصب السيادية محل التفاوض بين مجلسي النواب والدولة منذ سنوات والتي لم يتمكن المجلسان من حسمها ضمن عديد الملفات العالقة والتي تسببت في استمرار الأزمة وحالة الجمود والانقسام السياسي الذي تعانيه ليبيا.