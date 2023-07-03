المنفي يتلقى دعوة من بوتين للمشاركة في قمة روسيا - أفريقيا نهاية يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، أن رئيس المجلس محمد المنفي تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة روسيا - أفريقيا المقررة في نهاية الشهر الجاري، وفق ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الإثنين.

واعتبرت وهيبة أن القمة القمة الروسية - الأفريقية المرتقبة «ستكون فرصة لعقد لقاءات مهمة وبحث الملفات السياسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي»، مشيرة إلى ترحيب المجلس الرئاسي الليبي بالعودة المرتقبة لسفارة روسيا للعمل بالكامل في طرابلس.

العلاقات بين ليبيا وروسيا

وشجعت وهيبة جميع البعثات الدبلوماسية على العودة والعمل من العاصمة طرابلس، مؤكدة أن العلاقات بين ليبيا وروسيا تعود لفترة طويلة وتقليدية، وأن ليبيا لم تتخل عن هذه العلاقة وتحرص على تعزيزها.

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وأوضحت نجوى وهيبة، أن قبول أوراق اعتماد السفير الروسي إيدار أغانين من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا

وأشارت وهيبة إلى أن العودة المرتقبة للسفارة الروسية للعمل بالكامل في طرابلس، تعكس اهتمام الدول الصديقة والشقيقة بتعزيز استقرار ليبيا، وأن روسيا الاتحادية تربطها بليبيا علاقات تعاون وطيدة في مجالات مهمة.

وأضافت وهيبة أن «ليبيا اليوم منفتحة على الجميع وترحب ببناء علاقات مع الدول كافة على أساس الاحترام المتبادل، وأنها تتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات» وفق وكالة «سبوتنيك».