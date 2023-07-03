حكومة الدبيبة تبدأ التحقيق في قوائم منح الطلاب الموفدين إلى الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت لجنة مشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، التحقيق في قوائم الربع الأول لمنحة الطلاب الموفدين للدراسة بالخارج؛ بهدف التأكد من البيانات الواردة فيها والآلية التي أدرج الطلاب وفقها.

واجتمع رئيس اللجنة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي مع مديري إدارات الملحقيات وشؤون الموفدين، والشؤون الإدارية والمالية، والمراجعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مقرها بطرابلس لبحث المسألة، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

إيقاف تفويضات مالية لـ1895 موفدا في تركيا

وفي 22 يونيو الماضي، أعلنت النيابة العامة إيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ1895 موفدا في تركيا بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و771 يورو.

وشرعت النيابة في مراجعة جنائية لاستجلاء عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتلك المخصصات المالية، حسب بيان مكتب النائب العام.

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ثم أصدر الدبيبة في اليوم نفسه قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف التأكد من البيانات الواردة فيه والآلية التي أدرج وفقا لها.

وتتولى اللجنة تحديد الطلاب الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول من العام الجاري لمنحة الطلاب الموفدين، ومراجعة المستندات المتعلقة بهم خلال أجل أقصاه عشرة أيام.