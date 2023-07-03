«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مساء اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

• الرياح شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه مساء اليوم على الساحل من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• البحر خفيف الموج إلى هادئ.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.