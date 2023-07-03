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«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 09:40 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مساء اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
• الرياح شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه مساء اليوم على الساحل من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحلي درنة وطبرق.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

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