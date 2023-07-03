حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 3 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس شمال البلاد مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين بقاء درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق القريات ومزدة والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا، وتتراوح على مناطق الدواخل بين 33 و38 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس والحمادة والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.