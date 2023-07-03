ضبط شخص سرق أخشابا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة القوارشة في مدينة بنغازي شخصا سرق أخشابا تستخدم في البناء، ليتضح بعد ذلك أنه مطلوب لدى مركز شرطة الحدائق على ذمة واقعة سرقة أخشاب أخرى.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى بشأن سرقة أخشاب تستخدم في منزله الذي ما زال قيد الإنشاء، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

ضبط المتهم في كمين محكم

وتمكن أعضاء التحريات من تحديد المتهم، وإعداد كمين محكم له خلال نقله الأخشاب على متن سيارة، حيث جرى إيقافه والسائق، وأقر الأخير بأنه ينقل الأخشاب بالأجرة من الشخص الثاني، ولا يعلم عنها شيئا، في حين اعترف المتهم بسرقته الأخشاب.

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وبالتعميم على المتهم لدى غرفة العمليات الأمنية الرئيسية بالمديرية اتضح أنه مطلوب لدى مركز شرطة الحدائق في واقعة سرقة أخشاب أخرى، واتُخذت الإجراءات القانونية ضده ثم أحيل إلى النيابة العامة.