الدبيبة يطلب من المنفي إيقاف سفير ليبيا بالجزائر صالح همة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في خطاب اليوم الأحد، من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إيقاف سفير ليبيا لدى الجزائر صالح همة، نظرًا لـ«لما بدر منه من تصرفات تخرج عن نطاق اختصاصه وتخالف قواعد العمل الدبلوماسي».

وقال الدبيبة، في خطابه، إن تصرف السفير صالح همة «ينم عن سوء أدائه كسفير لدولة ليبيا، الأمر الذي يقتضي إيقافه عن العمل ومباشرة الإجراءات القانونية في حقه».

وافتتح الدبيبة خطابه بأن العلاقات الليبية مع الجزائر «تمثل أهمية بالغة توجب على سفارتها والقائمين عليها العمل على تعزيزها وتوطيدها بما يخدم مصالح البلدين».

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السفير صالح همة يكرم قيادية إبان النظام السابق

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة لتكريم السفير صالح همة، يوم 26 يونيو الماضي في مدينة غات، «القيادية بالفعاليات النسائية إبان النظام السابق فاطمة عبدالحفيظ مختار بن ضو»، حيث سلمها درعًا وقلَّدها وشاح علم النظام السابق.

وأثار هذا التكريم غضب رواد مواقع التواصل «كون السفير يمثل الدولة الجديدة التي جاءت بها ثورة 17 فبراير، التي أطاحت النظام السابق».

يذكر أن صالح همة و«فاطمة بن ضو» من مدينة غات، ومكون الطوارق، كما كان الأول عضوًا بمجلس النواب عن المدينة قبل أن يُعيِّن سفيرًا لليبيا في الجزائر.

سفير ليبيا بالجزائر صالح همة يكرّم «القيادية بالفعاليات النسائية إبان النظام السابق فاطمة عبدالحفيظ مختار بن ضو». (فيسبوك)