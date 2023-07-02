شاهد في «هنا ليبيا»: أجواء عيد الأضحى في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على أجواء عيد الأضحى والطقوس الخاصة في العديد من المناطق الليبية، ومن بينها طرابلس وطبرق والجفرة، وما صاحبها من استعدادات للسلطات المحلية للتعامل مع تلك الأجواء.

وصول أول باخرة تجارية لميناء درنة منذ 2011

استقبل ميناء درنة البحري أول باخرة منذ العام 2011 بحضور رسمي وإعلامي كبير، بعدما جرى رفع الحظر عن الميناء، حيث رست الباخرة القادمة من مصر وعلى متنها مواد مخصصة للألعاب المائية.

واستعرض البرنامج، في جولة إخبارية، عددًا من الأخبار الأخرى، من بينها الإعلان عن تجميع وتفجير ما يصل إلى 5 أطنان من مخلفات الحرب بمدينة درنة ونواحيها، وقصة فاطمة مع مهنة التصوير.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك»