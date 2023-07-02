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انتشال بقايا جثمان مجهول الهوية من شاطئ الدافنية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 09:47 مساء
انتشال بقايا جثمان مجهول الهوية من شاطئ الدافنية في مصراتة
فريق الهلال الأحمر فرع مصراتة خلال انتشال بقايا الجثمان من شاطئ منطقة الدافنية بمصراتة. (جمعية الهلال الأحمر فرع مصراتة)
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع مصراتة، انتشال بقايا جثمان مجهول الهوية لأحد المهاجرين من على شواطئ البحر بمنطقة الدافنية، وذلك مساء الجمعة الماضية.

وقالت الجمعية عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس السبت، إن بقايا الجثمان جرى انتشالها من قبل فريق الجثامين التابع لفرع مصراتة، وذلك بعد الإبلاغ عنه من الجهات الأمنية.

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وأكدت جمعية الهلال الأحمر فرع مصراتة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتشال الجثمان وتسليمه إلى الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئات القضائية.

فريق الهلال الأحمر فرع مصراتة يسلم بقايا الجثمان إلى الجهات المختصة. (جمعية الهلال الأحمر فرع مصراتة)
فريق الهلال الأحمر فرع مصراتة يسلم بقايا الجثمان إلى الجهات المختصة. (جمعية الهلال الأحمر فرع مصراتة)
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