أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الأحد 2 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف أغلب العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، مقارنة بآخر تداول قبل عيد الأضحى المبارك.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.165 دينار، وهو نفسه السعر المسجل الثلاثاء الماضي، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».

وبلغ متوسط سعر اليورو 5.58 دينار مقارنة بـ5.57 دينار، والجنيه الإسترليني 6.50 دينار، وهو السعر نفسه الثلاثاء الماضي.

واستقر سعر الدينار التونسي عند 1.64 دينار، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي استقرت عند 0.24 دينار.

- تراجع هامشي للدولار في السوق الموازية