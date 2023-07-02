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أبوجناح يناقش مع وفد من وادي الشاطئ مشاريع خطة «عودة الحياة» في المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 06:12 مساء
أبوجناح يناقش مع وفد من وادي الشاطئ مشاريع خطة «عودة الحياة» في المنطقة
لقاء أبوجناح مع عدد من حكماء وأعيان وادي الشاطئ. (حكومتنا)
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بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، مع وفد من حكماء وأعيان منطقة وادي الشاطئ، مشاريع خطة «عودة الحياة» المنفذة في المنطقة والجنوب عامة.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء أبوجناح مع وفد وادي الشاطئ تطرق إلى مشاريع طريق الشويرف - الشاطئ، وطريق أوباري - غات، وخطوط الصرف الصحي والمياه وغيرها من المشاريع.

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وفي سياق متصل، شدد أبوجناح خلال الاجتماع على أهمية توحيد الصفوف بين الأهالي والقبائل ودرء الفتن وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أهالي منطقة وادي الشاطئ والجنوب عامة باعتبارها أهم الخطوات نحو البناء والازدهار والسلام.

لقاء أبوجناح مع عدد من حكماء وأعيان وادي الشاطئ. (حكومتنا)
لقاء أبوجناح مع عدد من حكماء وأعيان وادي الشاطئ. (حكومتنا)
لقاء أبوجناح مع عدد من حكماء وأعيان وادي الشاطئ. (حكومتنا)
لقاء أبوجناح مع عدد من حكماء وأعيان وادي الشاطئ. (حكومتنا)
لقاء أبوجناح مع عدد من حكماء وأعيان وادي الشاطئ. (حكومتنا)
لقاء أبوجناح مع عدد من حكماء وأعيان وادي الشاطئ. (حكومتنا)
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