«يونيسف» تنظم ورش عمل حول تعزيز إدارة البيانات ودورة تدريبية عن إدارة النفايات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

أقامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، ورش عمل حول تعزيز إدارة البيانات وتحليلها، بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتهدف الورش التي نُظِّمت بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية، للوصول إلى رعاية صحية أفضل عبر جمع البيانات وإدارتها وتحليلها، حيث جرى إعداد التقارير من 540 منشأة صحية مستهدفة من مختلف مناطق البلاد، وفق بيان لوزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية» الموقتة.

وبحسب البيان، تضمن الحدث لقاء مع مسؤولي الصحة للمتابعة وتحديد التحديات التي تواجه المنسقين في أداء عملهم اليومي وحلها.

دورة تدريبية حول إدارة النفايات الطبية

في سياق متصل، نظمت «يونيسف» دورة تدريبية حول الممارسات الجيدة في إدارة النفايات الطبية للرعاية الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة.

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وجرى خلال المنشط التدريبي الشامل الذي استمر على مدار يومين متواصلين جمع 30 نقطة محورية من مختلف البلديات والمرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية ومنها «سبها، وغات، ومرزق، وتراغن، وبنت بيه، وتساوا».

وشمل التدريب أنشطة إدارة النفايات، بما في ذلك التعريف والتصنيف والفصل والتخلص الآمن باستخدام استراتيجيات عدم الحرق، وتعزيز ممارسات إدارة النفايات، وضمان سلامة كل من البيئة والصحة العامة.

جانب من دورة تدريبية نظمتها يونيسف عن إدارة النفايات الطبية. (وزارة الصحة)