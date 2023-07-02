عائلات ليبية تصل جالو هربا من الحرب في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت عائلات ليبية مدينة جالو قادمة من السودان، هربًا من الحرب الدائرة هناك، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وذكرت «وال» أن هذه العائلات تضم أكثر من 100 شخص، من بينهم نساء وأطفال وكبار السن، ووصلوا المدينة في أول أيام عيد الأضحى المبارك عن طريق البر عبر منفذ العوينات، بعد معاناة ومخاطر الطريق، ومنها تعطل السيارات والجوع والعطش.

عائلات تنتمي لقبيلة المجابرة

أفاد مصدر مقرب من العائلات لمراسل «وال» بأن هذه العائلات تنتمي لبيت آل بوصفيطة في قبيلة المجابرة، وكانت تقيم منذ عشرات السنين في الفاشر والخرطوم ودارفور بسبب الروابط الاجتماعية والتاريخية والنشاط التجاري.

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وأوضح المصدر أن هذه العائلات الليبية المقيمة في السودان تعرضت بعد اندلاع الحرب الأخيرة إلى عمليات النهب والسطو والابتزاز المسلح، مما اضطرهم إلى المغادرة، وترك ممتلكاتهم جميعها من أجل الوصول إلى ذويهم بشق الأنفس، حيت كان في استقبالهم أقاربهم ومعارفهم، وجرى توفير العلاج والإسعافات والدعم اللازم لهم.

احتدمت المعارك في الخرطوم خلال عيد الأضحى، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مقر رئيسي للشرطة في العاصمة السودانية. وتركز القتال الدائر في المدينة بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، في محيط قواعد عسكرية.