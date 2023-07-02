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المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 02 يوليو 2023, 12:20 مساء
المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها
مقر المفوضية الأوروبية. (الإنترنت)
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دافعت المفوضية الأوروبية عن سجلها المتعلق بالمساعدات الممنوحة لخفر السواحل الليبي من أجل مكافحة قوارب الهجرة السرية، معززة تبريراتها بأرقام تخص إنقاذ 88 ألف مهاجر خلال أربع سنوات.

ونشرت المفوضية، الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، بيانات رسمية، قالت فيها: «مساعدات الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها»، بعدما أشارت إلى إنقاذه 88000 مهاجر بين عامي 2017 و2021 دون أن تشير إلى مصير هؤلاء المهاجرين بعد إنقاذهم إن كان جرى إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز أو إعادتهم إلى بلدانهم.

700 مليون يورو لمساعدة ليبيا منذ العام 2015
كما كشفت حجم دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا في مجال الهجرة. ففي المجموع، جرى تخصيص 700 مليون يورو، لمساعدة ليبيا منذ العام 2015 في إطار أدوات تمويل مختلفة، بما في ذلك الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا.

وأضافت المفوضية: «الصندوق الائتماني لأفريقيا يولي اهتمامًا خاصًا لحماية ومساعدة المهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم، وبناء قدرتهم على الصمود»، إذ عاد 52800 مهاجر طواعية إلى بلدانهم الأصلية، وتلقى 355 ألف شخص مواد غير غذائية ومستلزمات النظافة، واستفاد 4 ملايين شخص من تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، و70 ألف طفل من التعليم النظامي وغير النظامي.

زورقان لخفر السواحل الليبي يونيو الماضي
سلّم الاتحاد الأوروبي زورقين لخفر السواحل الليبي خلال حفل أقيم 22 يونيو الماضي في مدينة ميسينا الصقلية، بحضور مسؤولي المفوضية الأوروبية والسلطات الإيطالية وخفر السواحل في طرابلس.

واعتبر التسليم جزءا من المشروع التنفيذي للاتحاد الأوروبي «دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا» الذي يستهدف تعزيز قدرة السلطات الليبية ذات الصلة في مجالات إدارة الحدود والهجرة، بما في ذلك مراقبة الحدود والمراقبة، والتصدي للتهريب والاتجار بالبشر، والبحث والإنقاذ في البحر والصحراء.

وفي تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا مارس الماضي، قال المحقق شالوكا بياني إن مساندة الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية وقسم الهجرة وخفر السواحل «ساعدت وحرضت على ارتكاب الجرائم» التي تضمنت جرائم ضد الإنسانية.

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وبحسب ما ورد في التقرير، فإن المهاجرين، بعضهم ربما كان مؤهلا للحصول على صفة لاجئ، «تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وجرى إنزالهم في ليبيا فقط، لمنع دخولهم إلى أوروبا كنتيجة مباشرة لسياسة الهجرة الأوروبية والأجندة الاقتصادية للهجرة في ليبيا من خلال اعتقالهم واستغلالهم في النهاية». لكن المفوضية الأوروبية تنفي الإشارات إلى أن بروكسل تدفع أموالا لإبقاء المهاجرين في ليبيا، موضحة أن التمويل يقدم للشركاء في ليبيا وليس لليبيين.

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