نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 2 يوليو 2023).

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، بينما تكون صافية إلى قليلة السحب على الساحل من الخليج إلى طبرق.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة آخر الليل والصباح الباكر على الساحل من الخليج إلى بنغازي، وذلك لتكّون شبورة مائية.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، وتكون غربية على شحات، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.
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