نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 2 يوليو 2023).

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، بينما تكون صافية إلى قليلة السحب على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.