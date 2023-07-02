بالصور.. أعمال مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل أعمال مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس الدولي، حسبما أعلنت الشركة المنفذة.

وتبلغ مساحة المحطة 30 ألف متر مربع، مقسمة إلى صالة ركاب دولية وأخرى محلية، وفق ما نقلت منصة «حكومتنا» عن الشركة.

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تطوير موقف السيارات القديم بمطار طرابلس

أوضحت الشركة أن المشروع يشمل صيانة وتطوير موقف السيارات القديم، وإنشاء موقف جديد للسيارات بسعة 1800 مركبة آلية، بإشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

من أعمال مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس الدولي، 2 يوليو 2023. (حكومتنا)

من أعمال مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس الدولي، 2 يوليو 2023. (حكومتنا)

من أعمال مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس الدولي، 2 يوليو 2023. (حكومتنا)

من أعمال مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس الدولي، 2 يوليو 2023. (حكومتنا)