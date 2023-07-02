الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة شمال غرب ليبيا (الأحد 2 يوليو 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، بينما تكون مرتفعة اليوم على بقية المناطق، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، وتتكاثر على مناطق القريات ومزدة.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، مع رطوبة عالية نسبيا، وتتراوح على معظم مناطق الدواخل بين 33 و36 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل، وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.
الرياح: جنوبية غربية، تتحول من مساء اليوم إلي شمالية غربية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: مرتفعة نسبيا هذا اليوم، وتتراوح بين 33 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من فترة المساء، مع رطوبة عالية نسبيا.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر على الحمادة، وقد تصحبها خلايا رعدية.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلي جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.
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