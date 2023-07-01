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تفريغ 20 ألف طن وقود بمحطة الخليج البخارية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 01 يوليو 2023, 07:59 مساء
تفريغ 20 ألف طن وقود بمحطة الخليج البخارية في سرت
محطة الخليج البخارية. (الإنترنت)
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غادرت ناقلة النفط «أطلس ستار»، اليوم السبت، المنصة العائمة بمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بضواحي سرت، وذلك بعد تفريغ شحنتها من الوقود الخفيف.

وتُقدر الشحنة بنحو 20 ألف طن من وقود الديزل وهي مخصصة لتشغيل الوحدة الأولى بالمحطة، على ما أفاد مدير عام المحطة الهمالي أبودبوس، «بوابة الوسط».

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وقال أبودبوس، إن عملية تفريغ الشحنة استغرقت نحو 30 ساعة، لافتاً إلى أن الشحنة تكفي لتشغيل الوحدة الأولى بالمحطة لفترة تمتد لعدة أسابيع.

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