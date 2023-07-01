بالصور: عودة الحجاج الليبيين إلى الفنادق بعد رمي الجمرات

القاهرة - بوابة الوسط

بثت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لعودة الحجاج الليبيين من مِنى إلى الفنادق بعد رميهم الجمرات. وقال حجاج في التسجيل المصور، إنهم أدوا المناسك وزاروا الأماكن المقدسة، معبرين عن فرحتهم بهذه الرحلة المباركة.

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ومن المقرر انطلاق أولى رحلات عودة الحجاج الليبيين إلى ليبيا يوم السبت المقبل، بواقع ثلاث رحلات يوميا، وفقا لما أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة. وأشارت الهيئة، في إدراج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم السبت، إلى بدء تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء القادم.

شعيرة رمي الجمرات

في وقت سابق السبت، أكدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أن غالبية الحجاج الليبيين انتهوا من رمي الجمرات خلال أيام التشريق بين المتعجّل والمتأخّر، وفق منشور للهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد (يوم النحر)، والتي توافق 11 و12 و13 من ذي الحجة.

بينما بدأ، أمس الجمعة، وصول الحجاج الليبيين المتعجّلين إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة، قادمين من مشعر مِنى، لأداء طواف الوداع. في حين بلغت حصيلة وفيات الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة، أمس الجمعة، خمسة حجاج، وفق ما أعلنت الهيئة.

لقطة مثبتة من تسجيل مصور لعودة الحجاج الليبيين من مِنى إلى الفنادق بعد رميهم الجمرات، 1 يوليو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)

لقطة مثبتة من تسجيل مصور لعودة الحجاج الليبيين من مِنى إلى الفنادق بعد رميهم الجمرات، 1 يوليو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)

لقطة مثبتة من تسجيل مصور لعودة الحجاج الليبيين من مِنى إلى الفنادق بعد رميهم الجمرات، 1 يوليو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)