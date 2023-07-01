3 رحلات يوميا.. إعلان موعد عودة الحجاج الليبيين إلى البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة انطلاق أولى رحلات عودة الحجاج الليبيين إلى ليبيا يوم السبت المقبل، بواقع 3 رحلات يوميًّا.

وأشارت الهيئة، في إدراج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم السبت، إلى بدء تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء القادم.

غالبية الحجاج الليبيين أتموا شعيرة رمي الجمرات

في وقت سابق السبت، أكدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أن غالبية الحجاج الليبيين انتهوا من رمي الجمرات خلال أيام التشريق بين المتعجّل والمتأخّر، وفق منشور للهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد (يوم النحر)، والتي توافق 11 و12 و13 من ذي الحجة.

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بينما بدأ، أمس الجمعة، وصول الحجاج الليبيين المتعجّلين إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة، قادمين من مشعر منى، لأداء طواف الوداع. في حين بلغت حصيلة وفيات الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة، أمس الجمعة، خمسة حجاج، وفق ما أعلنت الهيئة.