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مع استمرار الصدامات.. السفارة الليبية توجه نداء إلى المواطنين المقيمين في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 02:09 مساء
مع استمرار الصدامات.. السفارة الليبية توجه نداء إلى المواطنين المقيمين في فرنسا
مواطن فرنسي يرفع علم بلاده خلال مشاهد العنف والاحتجاجات في فرنسا. (الإنترنت)
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نبهت السفارة الليبية في باريس والقنصلية العامة بمارسيليا المواطنين الليبيين الموجودين والمقيمين في الساحة الفرنسية إلى «ضرورة توخي الحذر في حركتهم وسفرهم، نظرا لما يشهده عدد من ضواحي العاصمة باريس ومناطق أخرى من مظاهرات وصدامات، وحظر التجول المعلن في عدة مناطق». وحثت السفارة الليبية، في بيان، على «مراعاة الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص».

ليلة جديدة من الاحتجاجات في فرنسا
دخلت الاشتباكات المستمرة في فرنسا بين الشرطة الفرنسية ومحتجين يوما جديدا، بينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ارتفاع أعداد المعتقلين لديها إلى 1311 شخصا، بعد ليلة رابعة شهدتها فرنسا من أعمال العنف وتخريب. كما توقفت حركة النقل والمواصلات العامة في البلاد بدءا من الساعة 9 مساء وإلى أجل غير مسمى، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية الفرنسية أمس الجمعة.

- إلغاء حجوزات سياحية في فرنسا جراء الاضطرابات 
- اعتقال 1311 شخصا بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا
- فرنسا تستعد لمراسم جنازة الشاب نائل بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب

وأعلنت الشرطة الفرنسية فض ساحة الكونكورد وسط الاضطرابات في أنحاء فرنسا. كما أعلنت السلطات الفرنسية أنه سيتم إيقاف كل خدمات النقل في مارسيليا ابتداء من السابعة مساء. وأعلنت أيضا تقييد بيع الألعاب النارية بسبب استخدامها في أعمال الشغب.

ومن المقرر أن تقام، اليوم السبت، مراسم جنازة الشاب «نائل»، البالغ 17 عاما، الذي قتل برصاص شرطي فرنسي، بعد تواصل أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي مع أعمال نهب ومواجهات في أرجاء فرنسا، وتخللها توقيف نحو ألف شخص. وقد أصيب الفتى برصاصة قاتلة في الصدر، أطلقها شرطي من مسافة قريبة في أثناء عملية تدقيق مروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف، البالغ 38 عامًا، تهمة القتل العمد، بحسب وكالة «فرانس برس».

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