نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 1 يوليو 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على الساحل الليبي اليوم السبت.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح جنوبية شرقية، تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وتكون غدا على باقي الساحل، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، وتكون قليلة السحب اليوم على ساحل طبرق.
• الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه اليوم على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وتتحول غدا إلى قبلى، وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.
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