نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 1 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على الساحل الليبي اليوم السبت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح جنوبية شرقية، تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وتكون غدا على باقي الساحل، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.