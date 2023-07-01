الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (السبت 1 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على غالبية مناطق البلاد، بينما تسجل تراجعا على مناطق الغرب الساحلية من مساء اليوم، ويشمل التراجع مناطق الشرق يوم الإثنين.

رأس اجدير حتى سرت - الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة: ‎تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من مساء اليوم في غالبية المناطق.



الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة نسبية عالية على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتصل في رأس لانوف إلى 40 درجة مئوية اليوم، بينما تتراجع يوم الإثنين على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية غالبا

الرياح: جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.