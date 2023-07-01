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ضبط شخص هارب من الحجز في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 10:28 صباحا
ضبط شخص هارب من الحجز في صبراتة
المتهم الهارب من الحجز بعد إعادة القبض عليه، 30 يونيو 2023. (مديرية أمن صبراتة)
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أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم السبت، القبض على شخص هارب من الحجز على ذمة إحدى القضايا.

 واقعة خطف شخص منذ قرابة 8 أشهر
وقالت المديرية، في بيان، إن المتهم هرب من غرفة الحجز بقسم البحث الجنائي بعد القبض عليه، لارتكابه واقعة خطف شخص منذ قرابة 8 أشهر.

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وقد تمكنت اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة الاستراحات المؤجرة، والتابعة لمديرية الأمن، من القبض عليه، وجلبه لقسم البحث الجنائي، الجمعة، واتخذت الإجراءات ضده، وأودع في الحجز.

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