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نورلاند: من الصعوبة إقناع الليبيين بإجراء الانتخابات لانعدام الثقة بين السياسيين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 09:00 مساء
نورلاند: من الصعوبة إقناع الليبيين بإجراء الانتخابات لانعدام الثقة بين السياسيين
المبعوث الأميركي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في ندوة حوارية، الجمعة 30 يونيو 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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رأى المبعوث الأميركي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، أنه «من الصعب إقناع السياسيين الليبيين بالموافقة على الانتخابات»، مشيرا إلى ما وصفه بـ«المستوى الهائل من عدم الثقة» بين السياسيين الليبيين، وذلك بعد أسبوعين من لقاءات أجراها المبعوث الأميركي مع مسؤولين في العاصمة طرابلس حول مخرجات لجنة «6+6» وحشد الدعم للعملية الانتخابية والسياسية.

وفي تصريحات نقلتها قناة الجزيرة عن نورلاند خلال ندوة حوارية، قال المبعوث الأميركي إن الجهد الدبلوماسي لبلاده يركز على «كيفية مساعدة الليبيين على التوصل إلى آلية لتوزيع عائدات النفط». وشارك نورلاند في ندوة حوارية رفقة مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الصراعات آن. أ. ويتكوسكي، واندروا هايد المسؤول السابق فى الخارجية الأميركية، وكبير الباحثين في معهد ستيمسون في واشنطن

حرب العاصمة أجّلت التوصل لاتفاق سياسي ليبي عامين
وأشار المبعوث الأميركي إلى الحاجة لإعادة توحيد المؤسسات السياسية الليبية، منوهاً إلى أن «الانتخابات هي الحل»، معتبراً أن «هجوم حفتر (القائد العام لقوات القيادة العامة) عام 2019 وجلبه عناصر فاغنر عطّل التوصل لاتفاق سياسي لعامين على الأقل».

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وخلال الآونة الأخيرة، بحث الدبلوماسي الأميركي تطورات العمليات السياسية مع كل من المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

كما أجرى المبعوث الأميركي لقاءات مع كل من رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش. كذلك بحث نورلاند مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي العملية السياسية ومخرجات اجتماع «6+6».

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