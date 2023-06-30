ضبط سيارة مسروقة في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، أن إحدى دوريات التابعة لشرطة مرور أبوسليم تمكنت من ضبط سيارة نوع نيسان.

وقالت المديرية، إن منظومة الاستعلام الأمني كشفت أن السيارة مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة أبوسليم. وجرى اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة بشأن السيارة.

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